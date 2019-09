Neckermann Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten für die Paketlieferung betragen 5,95 €. Größere Artikel werden per Spedition geliefert, wofür 29,95 € an Lieferkosten in Rechnung gestellt werden. Sie benötigen Ihre Bestellung besonders schnell? Dann entscheiden Sie sich für die 24-Stunden-Lieferung. Zusätzlich zu den regulären Versandkosten, kommen bei der Paketlieferung noch einmal 9,95 € und bei der Speditionslieferung zusätzlich 19,95 € für diesen Service hinzu. Damit Sie Ihre Sendung schon am nächsten Werktag erhalten können, muss Ihre Bestellung montags bis samstags bis 13 Uhr bei Neckermann eingehen. Weiterhin bietet Neckermann die Express-Lieferung an. Großelektro-Geräte und Fernseher bekommen Sie so besonders schnell innerhalb von 2 bis 3 Tagen geliefert. Hierfür fällt zu den üblichen Versandkosten kein Aufpreis an. Die Lieferung Ihrer Bestellung übernimmt Hermes. Neckermann fasst zudem alle Bestellungen, die im Laufe eines Tages bis ca. 22 Uhr bzw. eines Wochenendes bis Sonntag 19 Uhr eingehen, automatisch zusammen. So fallen nur einmal Versandkosten an. Bestellungen mit 24-Stunden-Lieferung können nur zusammengefasst werden, wenn alle Bestellungen bis ca. 12 Uhr eingegangen sind.