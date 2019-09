Shop-Apotheke Gutscheine & Rabatte

Als Neukunde bekommen Sie für Ihren ersten Einkauf in der Shop-Apotheke einen Neukunden-Rabatt in Höhe von 10% auf den gesamten Einkauf. Alternativ können Sie sich auch für einen Gutschein in Höhe von 5,00 € entscheiden. Für eine bessere Orientierung sind die Produkte in Kategorien einsortiert. Sie können über die Suche aber auch Medikamente nach Hersteller oder Krankheitssymptom suchen. Sie kaufen in der Shop-Apotheke sowohl rezeptfreie als auch rezeptpflichtige Medikamente ein. Ihren Shop-Apotheke Gutschein können Sie allerdings ausschließlich beim Kauf von rezeptfreien Medikamenten anwenden. Dies hat rechtliche Gründe und kann von der Online-Apotheke nicht beeinflusst werden. Wenn Sie ein Rezept einlösen wollen, drucken Sie sich bitte den Freiumschlag aus, legen das Rezept hinein und bringen den Brief zur Post. Die Shop-Apotheke darf die Medikamente erst dann versenden, wenn das Rezept eingetroffen ist. Rezeptfreie Medikamente bestellen Sie bequem online. Einen Mindestbestellwert müssen Sie nicht erreichen. Ihren Shop-Apotheke Gutschein lösen Sie in der Warenkorb-Übersicht unterhalb der Artikelauflistung ein.