Serengeti Park Gutscheine & Rabatte

Im Serengeti-Park gibt es für Sie viel zu entdecken und viel zu sparen. In diesem aufregenden Freizeitpark erleben Sie spannende Abenteuer, die Besucher jedes Alters in Erstaunen versetzen. Sie schauen sich Wildtiere aus nächster Nähe an und können mit einigen von ihnen sogar auf Tuchfühlung gehen. Außerdem warten Fahrgeschäfte, Shows und Abenteuerspielplätze auf kleine und große Besucher. Mit einem Serengeti-Park-Gutschein sparen Sie zum Beispiel beim Eintritt oder beim Essen und Trinken. So bleibt mehr Geld für ein Extra-Eis und noch ein Souvenir im Shop. Entdecken Sie, wie groß die Welt der Sparvorteile sein kann.