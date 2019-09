Schwab Gutscheine & Rabatte

Der Schwab-Onlineshop gewährt Ihnen ein 30-tägiges Rückgaberecht mit kostenlosem Rückversand. Sie bestellen also vollkommen risikofrei. Sie können Kleidung in Ruhe anprobieren und sich die Meinungen Ihrer Lieblingsmenschen dazu anhören, bevor Sie sie entweder behalten oder wieder zurückschicken. Das Paket geben Sie einfach in einem Hermes Paketshop in Ihrer Nähe ab oder drücken es einem Hermes-Fahrer in die Hand. Sie können unter der Nummer 0180 5353560 auch einen kostenlosen Abholtermin vereinbaren.