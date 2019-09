Schneider.de Gutscheine & Rabatte

Bis zu einem Nettowarenwert von 39,99 Euro fallen bei Ihrer Bestellung 6,95 Euro Versandkosten an. Ab 40 Euro Nettowarenwert fallen 8,95 Euro Versandkosten an. Und ab 80 Euro Nettowarenwert sind es schließlich 10,95 Euro Portogebühren. Wollen Sie Ihre Bestellung besonders schnell erhalten, können Sie auch den Expressversand wählen, für diesen werden zusätzliche Kosten in Höhe von 13 Euro berechnet. Der Versand erfolgt mit DHL oder DPD. Bei Schneider.de können Sie auch Speditionsware bestellen, die Lieferzeit beträgt bei Möbeln etwa 10 bis 14 Tage. Speditionslieferungen werden mit 24,95 Euro Lieferkosten in Rechnung gestellt.