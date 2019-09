Schäfer-Shop Gutscheine & Rabatte

Wenn alle Wunschprodukte im virtuellen Warenkorb liegen, starten Sie den Bestellprozess. In der Warenkorbübersicht können Sie Ihren Schäfer-Shop-Gutschein einlösen und mit einem Klick auf „Hinzufügen“ aktivieren. Der Gutscheinwert wird dann direkt angerechnet. Gehen Sie weiter „zur Kasse“, melden Sie sich in Ihrem Kundenkonto an bzw. wählen Sie die Gastbestellung und durchlaufen Sie die einzelnen Bestellschritte. Im zweiten Bestellabschnitt sehen Sie die Zahlungsoptionen. Bei Schäfer-Shop können Sie per Bankeinzug, Rechnung, Vorauskasse, PayPal und Kreditkarte zahlen. Akzeptiert werden Visa und MasterCard.