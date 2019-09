SAMSUNG Gutscheine & Rabatte

Bestellen Sie für mindestens 60 Euro im Shop, entfallen für Sie die Versandkosten und Sie genießen eine Lieferung frei Haus. Bei einem Bestellwert von bis zu 20 Euro und einem Versand per Postbrief, fallen Versandkosten in Höhe von 3 Euro an. Bei einem Bestellwert von bis zu 60 Euro, betragen die Versandkosten 5 Euro. Der Versand erfolgt in diesem Fall als Paket. Die übliche Versandzeit liegt bei 2 bis 3 Arbeitstagen. Sie können sich Ihre Bestellung auch besonders fix als Expresslieferung schicken lassen. Die Kosten hierfür liegen bei 12 Euro. Damit Sie Ihre Ware schon am nächsten Arbeitstag in den Händen halten können, muss Ihre Bestellung bis 17 Uhr eingehen.