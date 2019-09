s.Oliver Gutscheine & Rabatte

Bei s.Oliver kaufen Damen, Herren und Kinder modische Kleidung in sehr hoher Qualität. Auf der Startseite werden Sie direkt über die neusten Modetrends informiert. Sie können aber auch nach Kategorien suchen oder nach Modethemen. Sind gerade Streifen angesagt? Dann gibt es eine eigene Kategorie dafür, in der ausschließlich gestreifte Mode angeboten wird. s.Oliver bietet im Shop nicht nur die eigene Marke, sondern auch andere Labels wie TRIANGLE und Q/S designed by an. Punkte, Streifen oder Unifarben: Nutzen Sie den Fit Finder, um Ihre Größe für die ausgesuchten Kleidungsstücke zu finden. Haben Sie sich Ihren Warenkorb zusammengestellt, dann erscheint unterhalb der Artikelauflistung ein Feld für Ihren s-Oliver Gutschein. Lösen Sie diesen an der Stelle ein und bestätigen Sie die Eingabe. Der Warenwert reduziert sich um den versprochenen Rabatt. Im Kassenbereich legen Sie sich entweder ein eigenes Kundenkonto an oder Sie bestellen als Gast. Es gibt einen Mindestbestellwert von 24,00 €. Eine telefonische Bestellung ist ebenfalls möglich.