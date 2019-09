ROSSMANN Gutscheine & Rabatte

Bei einem Versand mit DHL berechnet ROSSMANN Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro. Ab einem Bestellwert von 69 Euro genießen Sie hier eine kostenlose Lieferung. ROSSMANN nutzt aber auch andere Versandpartner sowie Speditionen für den Versand, in diesem Fall können die Versandkosten abweichen und werden Ihnen gesondert auf der Produktseite angezeigt. Zudem haben Sie bei ROSSMANN die Möglichkeit, Ihre Bestellung in einer Filiale abzuholen. In diesem Fall entstehen Ihnen keine Versandkosten. Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Werktagen ausgeliefert. Gerne können Sie sich Ihre Bestellung auch an eine Packstation liefern lassen.