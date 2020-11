Zu den vielen Zahlungsoptionen im Onlineshop von ROSE Bikes gehören Kreditkarten, PayPal und die Sofortüberweisung. Außerdem können Sie via Vorkasse zahlen, den Bankeinzug auswählen oder auf Rechnung einkaufen. Auch die Zahlung per Nachnahme bietet ROSE Bikes an. Die Nachnahmegebühr beträgt 5,60 €. Der Kauf auf Rechnung steht nicht für Neukunden zur Verfügung und im Vorfeld erfolgt eine Bonitätsprüfung.