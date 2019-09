REWE Gutscheine & Rabatte

Bei REWE haben Sie grundsätzlich drei Möglichkeiten, Ihre Online-Bestellung zu erhalten. Zum einen gibt es den REWE Lieferservice, bei dem die Bestellungen vom REWE-Lieferfahrer selbst ausgefahren werden. Dieser Service ist noch nicht für alle Regionen in Deutschland verfügbar, ob Sie den Lieferservice nutzen können, können Sie anhand der Postleitzahlensuche bei REWE ganz einfach und schnell überprüfen. Legen Sie für die Lieferung durch den Lieferservice ein Zeitfenster fest. Für Neukunden fallen bei der ersten Bestellung noch keine Liefergebühren an. Für weitere Lieferungen fallen variierende Lieferkosten bis zu 5,90 Euro an. Weiterhin gibt es den REWE Paketservice, mit dem jetzt auch Partnerprodukte über den REWE-Onlineshop bestellt werden können. Die Produkte werden durch einen Versanddienstleister verschickt, daher sind Sie als Kunde nicht an die REWE-Lieferservice-Gebiete gebunden. Die Partner legen auch die jeweiligen Versandkosten fest, diese werden während des Bestellvorgangs angezeigt. Sie erhalten eine Versandbestätigung per E-Mail inklusive Link für die Sendungsverfolgung. Und letztlich können Sie sich auch für den REWE Abholservice entscheiden. Sie stellen Ihren Warenkorb online zusammen und holen diesen dann einfach in Ihrem REWE-Markt selbst ab. Ihr Einkauf wird für Sie zusammengestellt, so sparen Sie sich Zeit und das Anstehen an der Kasse.