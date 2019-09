reichelt Gutscheine & Rabatte

Bei reichelt können Sie online, telefonisch und sogar per Fax bestellen. Die Online-Bestellung ist dabei die komfortabelste. Hier sind Sie nicht an Service-Zeiten gebunden und müssen auch keine Telefonkosten zahlen. Suchen Sie sich im Onlineshop einfach Ihre Wunschartikel aus und schauen Sie sich Ihre Auswahl in der Bestellübersicht Ihres Einkaufskorbs noch einmal in Ruhe an. Stimmt alles, dann geht es weiter zur Bestellung.

Wenn Sie noch kein Konto bei reichelt besitzen, können Sie direkt beim Bestellen ein solches Konto erstellen. Alternativ shoppen Sie als Gast oder loggen sich mit Ihren bereits vorhandenen Kundendaten ein. Ihre Einkäufe können Sie im Onlineshop von reichelt mit PayPal, paydirekt, Sofortüberweisung, Vorkasse, Lastschriftverfahren und mit Amazon Pay bezahlen. Auch die Zahlung per Nachnahme sowie den Kauf auf Rechnung bietet reichelt im Onlineshop an.