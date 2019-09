Rakuten.de Gutscheine & Rabatte

Rakuten.de bietet die Möglichkeit, zwischen einer Vielzahl von Zahlungsmethoden zu wählen. Sie können per Rechnung, PayPal, Kreditkarte (VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover), Vorkasse, Giropay, MasterPass oder paydirekt bezahlen. In Deutschland können Sie Ihre Rechnung zudem in bar zahlen. Hierfür erhalten Sie einen Zahlschein, den Sie in der nächsten Bezahlstelle, zum Beispiel bei einem teilnehmenden Supermarkt, begleichen können. Wie bei anderen Zahlungsarten wird Ihre Bestellung sofort nach eingehender Bezahlung verschickt.