QVC Gutscheine & Rabatte

Für den Standardversand berechnet QVC Lieferkosten in Höhe von 5,95 Euro. Werden Ihnen Tiefkühl-Artikel geliefert, fallen 7,95 Euro Versandkosten an und für den Versand von Sperrgut-Artikeln werden schließlich 29,95 Euro in Rechnung gestellt. Sie können innerhalb eines Kalendertages auch mehrere Bestellungen aufgeben, die dann in der Regel zu einer Gesamtbestellung zusammengefasst werden. So fallen nur einmalig Versandkosten an. Im Rahmen von Aktionen sind einige Artikel als versandkostenfrei gekennzeichnet. Hier zahlen Sie keine Lieferkosten. Wenn Sie weitere Artikel der Bestellung am gleichen Tag hinzufügen, entfallen auch für diese die Versandkosten, wenn übereinstimmende Lieferbedingungen gegeben sind. Sofort verfügbare Artikel erhalten Sie innerhalb von 2 bis 4 Werktagen ab Bestelleingang. Sperrgutartikel erreichen Sie üblicherweise innerhalb von 10 Werktagen.