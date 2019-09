Quelle Gutscheine & Rabatte

Bis zu einem Bestellwert von 75 Euro fallen 5,95 Euro Versandkosten an. Ab 75 Euro Bestellwert ist die Lieferung für Sie kostenlos. Große und schwere Artikel werden per Spedition geliefert, dies wird mit 29,95 Euro in Rechnung gestellt. Paketsendungen können Sie sich auch an einen Hermes-Paketshop liefern lassen. Artikel, die mit dem „24“-Symbol gekennzeichnet sind, können auch innerhalb von 24 Stunden geliefert werden. Dafür werden Zuschläge erhoben. Bei Postartikeln fallen zusätzlich zu den regulären Versandkosten 9,99 Euro an, bei Speditionsartikel beträgt der Zuschlag 19,99 Euro für die 24-Stunden-Lieferung. Damit Sie Ihre Ware schon am nächsten Werktag erhalten können, muss Ihre Bestellung bis 13 Uhr eingehen. Quelle bietet weiterhin eine Abend- oder Samstagszustellung für Speditionslieferungen an.