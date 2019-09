PYUR Gutscheine & Rabatte

In der Regel bezahlen Sie die Leistungen von PYUR per Lastschriftverfahren. Eine Zahlung per Überweisung akzeptiert der Tarifanbieter nur in Ausnahmefällen. Abgebucht wird der Rechnungsbetrag monatlich. Im Normalfall passiert das am Anfang eines jeden Monats. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Rechnungsbetrag drei Tage nach einer vorherigen Ankündigung von Ihrem Konto abgebucht wird.

Standardmäßig werden die Rechnungen per E-Mail versendet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Rechnungen in Ihrem Kundenportal bei PYUR anzusehen oder sich diese per Post zusenden zu lassen. Damit Ihnen die Rechnungen auf dem Postwege zugesendet werden, reicht eine Beauftragung dazu im Kundenportal von PYUR.

