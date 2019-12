Den Gutscheincode erhalten Sie erst nachdem Sie sich für einen Gutschein entschieden haben. Klicken Sie auf das betreffende Gutscheinfeld. Es öffnet sich jetzt ein zweites Fenster, auf dem alle wichtigen Daten zum Einlösen des Gutscheins vermerkt sind. Befindet sich in der Mitte des Feldes ein Gutscheincode? Dann sichern Sie sich diesen, indem Sie ihn in Ihren Zwischenspeicher kopieren. Ist das Feld leer, dann ist kein Gutscheincode nötig, um an der Rabattaktion teilzunehmen. Bleiben Sie aber bitte auf dem Gutscheinfeld und lassen Sie sich automatisch auf die Aktionsseite des Shops weiterleiten.