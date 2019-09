Preisboerse24 Gutscheine & Rabatte

Möchten Sie einen von Preisboerse24 gelieferten Artikel zurücksenden und den Kaufpreis, sofern Sie diesen bereits gezahlt haben, erstattet bekommen, haben Sie im Rahmen Ihres Widerrufsrechtes Gelegenheit dazu. Ab Erhalt der Ware haben Sie vierzehn Tage Zeit um den Widerruf gegenüber dem Unternehmen zu erklären. Die Erklärung können Sie per Brief an Preisboerse Fulda KG, Frankfurter Straße 45, 36043 Fulda abgeben, an die Nummer 0661 49999900 faxen oder per E-Mail an info@preisboerse24.de senden.

Danach schicken Sie Ihr Paket mit den doch nicht gewünschten Artikeln auf eigene Kosten an Preisboerse24 zurück. Dafür haben Sie ab Erklärung des Widerrufes ebenfalls vierzehn Tage Zeit.