posterXXL Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten richten sich bei posterXXL nach dem konkreten Produkt und dessen Größe. Die Lieferkosten beginnen bei 2,99 € für Fotos und Karten und reichen bis zu 9,99 € für Großformate sowie Zubehör wie Rahmen und Design-Board. Und auch die Lieferzeiten variieren von Produkt und Produkt. Auf jeder Artikelseite finden Sie einen Hinweis dazu, wann der jeweilige Artikel versandfertig ist, da die Produkte bei posterXXL erst nach Ihren Vorgaben für Sie angefertigt werden. Die anschließende Zustellung nimmt noch einmal 1 bis 2 Arbeitstage in Anspruch. Ihre Bestellung wird mit DHL verschickt. Sie erhalten eine Paketnummer, mit der Sie den Status Ihrer Lieferung online verfolgen können. Auch eine Zustellung an eine Packstation ist möglich soweit die zulässigen Höchstmaße nicht überschritten werden. Großformate werden mit dem Spezialspediteur GO! EXPRESS & LOGISTICS verschickt, Übergrößen werden als Sperrgut verschickt. Einige Artikel bei posterXXL sind mit einem Lkw-Express-Symbol gekennzeichnet. Für diese Produkte ist die Express-Produktion verfügbar. Hierfür fallen erhöhte Versandkosten an. Bei posterXXL gibt es zudem einen eigenen Express-Shop. Die hier bestellten Produkte erreichen Sie schon in 3 Arbeitstagen.