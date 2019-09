point-rouge Gutscheine & Rabatte

Bei point-rouge können Sie sich viel Zeit lassen, um es sich mit der Bestellung zu überlegen. Der Zeitraum für Rücksendungen beträgt nämlich ganze 90 Tage. Wenn Sie sich für eine Rücksendung entscheiden, wenden Sie sich am besten per Mail an den Kundensupport von point-rouge. Tragen Sie in die Mail Ihre Bestellnummer ein sowie ggf. noch die E-Mail-Adresse, über die Sie die Bestellung durchgeführt hatten. Sie erhalten anschließend ein Rücksendeetikett, das Sie ausdrucken und am Paket anbringen. Für den Rückversand zahlen Sie ebenfalls keine Kosten und Ihr Geld bekommen Sie nach spätestens 14 Tagen wieder zurück.