POCO Gutscheine & Rabatte

Der Gutscheincode kommt zum Vorschein, nachdem Sie auf das entsprechende Rabattfeld geklickt haben. Warten Sie einige Sekunden ab, bis sich ein Pop-Up-Fenster öffnet. In der Mitte ist eine mehrstellige Zeichenkombination abgebildet. Das ist der Code, den Sie später im Bestellvorgang benötigen, um den Vorteil zu bekommen. Befindet sich an dieser Stelle keine Nummer? Dann nehmen Sie nach der Weiterleitung in den Shop automatisch an der Rabattaktion teil.