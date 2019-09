Phantasialand Gutscheine & Rabatte

Nachdem Sie im Onlineshop Ihre Bestellung aufgegeben haben, erhalten Sie eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Bestellung per Mail. Eine Bestellbestätigung folgt dann entweder direkt oder innerhalb von 3 Tagen, je nachdem, ob es sich um Ticket ohne oder mit Kontingentsbeschränkung handelt. Geben Sie Ihre Mailadresse an, erhalten Sie die Eintrittskarten als E-Ticket zugeschickt. Andernfalls können Sie die Tickets unter Vorlage Ihrer Bestellbestätigung an der Eingangskasse abholen. Tickets für Fantissima und Gutscheine werden Ihnen per Post zugeschickt oder bei kurzfristigen Buchungen am Einlass für Sie hinterlegt. Beachten Sie zudem, dass Phantasialand für den Versand von Tickets und Gutscheinen per Post eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2,50 € berechnet. Haben Sie hingegen Waren bestellt, beträgt die zusätzliche Gebühr für Versand- und Verpackungskosten etwa 7,49 €. Phantasialand verschickt Waren und Tickets stets getrennt.