Peter Hahn Gutscheine & Rabatte

Den Kundendienst von Peter Hahn erreichen Sie telefonisch über die Servicehotline 0800 7444555, die jeden Tag in der Woche rund um die Uhr besetzt ist. Wünschen Sie eine persönliche Beratung, so rufen Sie am besten zwischen 7 und 22 Uhr an. Per E-Mail steht Ihnen das Serviceteam unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: service@peterhahn.de. Auch per Fax können Sie mit dem Support-Team in Kontakt treten, und zwar über diese Nummer: 07181 708720. Postalisch erreichen Sie den Webshop unter folgender Adresse: Peter Hahn GmbH, Peter-Hahn-Platz 1, 73650 Winterbach.