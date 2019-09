Pati Versand Gutscheine & Rabatte

Nachdem Sie sich in Ihre Kundenkonto eingeloggt bzw. sich als Neukunde registriert haben, können Sie in einem der folgenden Bestellschritte die gewünschte Zahlungsart auswählen. Bei Pati-Versand können Sie mit Paydirekt, PayPal oder Kreditkarte zahlen. Akzeptiert werden MasterCard und Visa. Auch die Zahlung per Vorkasse ist möglich, ebenso die Nachnahmezahlung, für die eine zusätzliche Nachnahmegebühr in Höhe von 6,50 € anfällt. Speziell für VIP-Kunden werden auch Bankeinzug und Kauf auf Rechnung als Zahlungsoptionen angeboten. Schließlich ist noch die Selbstabholung der Ware in Herzlake möglich. Der Rechnungsbetrag kann dann vor Ort in bar beglichen werden.