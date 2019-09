PANDORA Gutscheine & Rabatte

Ja, PANDORA bietet auch einen Umtauschservice an. Wünschen Sie ein Schmuckstück also beispielsweise in einer anderen Größe, wenden Sie sich einfach an den Kundenservice. Alternativ lässt sich ein Umtausch auch in einem PANDORA Concept Store vornehmen. Bringen Sie in diesem Fall den Lieferschein aus Ihrem Paket mit.