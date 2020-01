Nur wenige Onlineshops zeigen sich in puncto Bezahlung so flexibel wie OTTO. Ihnen stehen wirklich alle Möglichkeiten offen, um Ihre Endsumme zu begleichen. Wählen Sie die Kreditkartenzahlung, so sollten Sie wissen, dass der Onlineshop ausschließlich die Karten von VISA und Mastercard akzeptiert. Weitere Zahlungsmethoden sind PayPal und paydirekt. Auch ein Kauf auf Rechnung ist möglich. Wenn Sie sich für Vorkasse entscheiden, weisen Sie den Rechnungsbetrag vorab an. Ihre Lieferung wird losgeschickt, sobald der Zahlungseingang verbucht ist. Zudem bietet Ihnen der Shop verschiedene Teilzahlungsmodelle an.