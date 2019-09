Opodo Gutscheine & Rabatte

Wie beschrieben, können Sie viele Aktionspreise nutzen, indem Sie einfach dem hinterlegten Link direkt in den Shop folgen. Wenn Sie jedoch einen Gutscheincode freilegen, der in der Regel aus einer Zahlen- und Buchstabenkombination besteht, ist es notwendig, diesen beim Buchungsprozess einzugeben. Halten Sie deshalb Ihren Vorteilscode parat oder kopieren Sie ihn in die Zwischenablage. Bevor Sie Ihre Buchung dann verbindlich aufgeben, fügen Sie den Rabattcode in das dafür vorgesehene Feld ein und aktualisieren die Reservierungsseite. In der Regel ist Ihre Ersparnis dann direkt sichtbar.