ONLY Gutscheine & Rabatte

Der Versand Ihrer Bestellung erfolgt mit Hermes oder DHL. In beiden Fällen fallen Versandkosten in Höhe von 3,95 Euro an. Ab einem Bestellwert von 50 Euro genießen Sie einen kostenlosen Versand. Die Lieferzeit beträgt 2 bis 5 Arbeitstage. Gerne können Sie sich Ihre Bestellung auch an eine Packstation oder einen Hermes-Paketshop liefern lassen. Wenn Sie Ihr Paket besonders schnell in den Händen halten wollen, können Sie auch den Expressversand wählen. Dieser wird mit 7,95 Euro in Rechnung gestellt. Weiterhin bietet ONLY den Click&Collect-Service an, für den eine Gebühr von 1 Euro in Rechnung gestellt wird bis zu einem Warenwert von 50 Euro. Sie können Ihre Bestellung dann online aufgeben und die Ware in einem der teilnehmenden ONLY-Geschäfte abholen. Für die Abholung haben Sie 14 Kalendertage lang Zeit. Sie werden per SMS und E-Mail benachrichtigt, wenn Ihr Paket zur Abholung bereitsteht.