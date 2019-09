office discount Gutscheine & Rabatte

Bestellungen mit einem Wert von mindestens 50 Euro zuzüglich MwSt. werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei ausgeliefert. Office discount berechnet pro Auftrag eine Spesenpauschale in Höhe von 2,28 Euro. Liegt Ihr Auftragswert unter 50 Euro, fallen Lieferkosten von 2,48 Euro an. Pakete werden in der Regel mit DPD ausgeliefert, große und sperrige Artikel stellt Ihnen die Spedition trans-o-flex zu. Bestellungen, die von Montag bis Freitag noch vor 17 Uhr bei office discount eingehen, werden noch am gleichen Tag verschickt. Üblicherweise erreicht Sie Ihr Paket schon am nächsten Werktag. Artikel mit dem Hinweis „Frachtfrei bis Erdgeschoss“ werden direkt vom Hersteller aus verschickt, Informationen zu den Lieferzeiten finden Sie auf der Artikelseite.