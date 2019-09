Obi Gutscheine & Rabatte

Sie können sich Ihre Bestellung bequem nach Hause liefern lassen. Für Ware, die per Paket verschickt werden kann, fallen Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro. Ab einem Bestellwert von 50 Euro ist der Paketversand für Sie kostenlos. Alles, was zu groß für den Paketversand ist, wird Ihnen per Spedition geliefert. Sie werden im Vorfeld kontaktiert, um einen für Sie passenden Liefertermin auszumachen. Welche Versandkosten für die Speditionslieferung anfallen, hängt von Länge und Gewicht des Artikels ab. Im Bestellvorgang werden Ihnen die genauen Speditionskosten jeweils angezeigt. Darüber hinaus haben Sie beim Check-out auch die Möglichkeit, die Filiallieferung auszuwählen und sich Ihre Bestellung zur Selbstabholung an eine Obi-Filiale Ihrer Wahl schicken zu lassen.