o2 Gutscheine & Rabatte

Das hängt davon ab, wo im Ausland Sie sich befinden und welchen Vertrag Sie haben. In der Regel fallen im europäischen Ausland keine Zusatzgebühren mehr an. Haben Sie einen speziellen Auslandstarif für außereuropäische Länder, können Mehrkosten ebenfalls entfallen. Um sicherzugehen, welche individuellen Konditionen für Ihren Handyvertrag gelten, bietet es sich an, mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten.