Notino Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten für den Versand mit DHL oder DPD betragen 3,95 Euro. Die Lieferzeit nach Zahlungseingang beträgt in der Regel 2 Werktage. Sobald Ihr Paket auf dem Weg zu Ihnen ist, erhalten Sie eine Versandbestätigung per E-Mail. In dieser finden Sie auch die Sendungsnummer, mit der Sie den Lieferstatus überprüfen können. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, sich die Ware an eine Filiale schicken zu lassen und sie dort selbst abzuholen. In diesem Fall entstehen Ihnen keine Versandkosten. Dort können Sie die Zahlung dann in bar oder per Kreditkarte vornehmen. Eine Abholstelle von Notino befindet sich in Stuttgart.