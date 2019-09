Nespresso Gutscheine & Rabatte

Für eine Standard-Lieferung fallen Versandkosten von 3,50 € an. Geliefert wird innerhalb von 1-2 Werktagen. Bei Bestellungen ab 10 Stangen Kaffee oder einem Warenwert von 40,00 € entfallen die Versandgebühren. Sie können sich eine Wunschzeit für Ihre Lieferung aussuchen. Für diesen Service fallen Kosten in Höhe von 4,50 € an. Kostenlos ist die Wunschlieferung ab 20 Stangen Kaffee bzw. einem Warenwert ab 80,00 €. Die terminierte Zustellung erfolgt über einen Kurier. Brauchen Sie Ihre Bestellung noch heute? Dann können in den Liefergebieten Berlin, Düsseldorf, Köln und dem Ruhrgebiet alle Bestellungen bis 14:00 Uhr noch am selben Tag zugestellt werden. Die Kosten betragen 5,50 €. Kostenlos ist dieser Service ab 30 Stangen Kaffee oder einem Warenwert von 120,00 €.