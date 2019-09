Neckermann Reisen Gutscheine & Rabatte

Sie können Ihre Buchung bequem mit Ihrer Kreditkarte, per Lastschriftverfahren oder via Banküberweisung zahlen. Wünschen Sie eine Bezahlung per Kreditkarte, sollten Sie Folgendes wissen: Der Reiseveranstalter akzeptiert die Karten von MasterCard, VISA und American Express. Sie können die Rechnung bei einer Reise aus dem TC-Programm übrigens auch per Ratenzahlung begleichen. Außerdem steht Ihnen hier auch eine Bezahlung per EC-Karte am Flughafenschalter zur Verfügung. Bei dieser Bezahloption müssen Sie jedoch mit Mehrkosten von 20 € rechnen. Achten Sie zudem bei einer Bezahlung per Banküberweisung darauf, dass Sie den Anmeldenamen und die Reiseauftragsnummer als Verwendungszweck angeben.