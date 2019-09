NA-KD Gutscheine & Rabatte

NA-KD verfügt über einen Online-Kundenservice, über den Sie direkt mit dem Händler Kontakt aufnehmen können. Über das Kontaktformular der Homepage können Sie Ihre Belange auswählen und so mit den entsprechenden Kundenberatern in Verbindung treten. Möchten Sie lieber direkt bei der Hotline anrufen, wählen Sie die +4610 8886964. Unter dieser Nummer erreichen Sie den Kundenservice werktags zwischen 9 Uhr und 12 Uhr. Beachten Sie: Da der Sitz des Unternehmens in Schweden liegt, können entsprechende Gebühren anfallen. Per E-Mail wenden Sie sich an customercare@na-kd.com, die postalische Anschrift lautet: Gamlestadsvägen 4 B 15, 41502 Göteborg, Schweden.