Myprotein Gutscheine & Rabatte

Auf der Startseite des Shops läuft ein Countdown. Dieser zeigt Ihnen auf die Sekunde genau an, bis wann Sie bestellen müssen, damit das Paket noch heute verschickt wird und bereits morgen bei Ihnen ankommt. Es gibt unterschiedliche Versandoptionen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Versand nach Deutschland kostet pro Paket 3,99 €. Ab einem Bestellwert in Höhe von 50,00 € ist der Versand gratis. Der Versand dauert üblicherweise zwischen 3 und 4 Werktagen. Für eine Next-Day-Lieferung wird eine Servicegebühr in Höhe von 12,99 € fällig. Sie können sich auch für eine Lieferung am Abholort entscheiden. In diesem Fall zahlen Sie für den Hermes PUDO Versand eine Gebühr in Höhe von 4,99 € bzw. ab einem Bestellwert von 30,00 € nur noch 2,99 €.