My M&Ms Gutscheine & Rabatte

My M&Ms bietet Ihnen zwei Lieferarten an. Zum einen gibt es den Standardversand mit einer maximalen Lieferdauer von 8 Arbeitstagen. Alternativ können Sie auch den Expressversand wählen, wenn es einmal schneller gehen muss. Zwischen Bestellaufgabe und Erhalt des Pakets liegen in diesem Fall nur 2 bis 3 Arbeitstage. Wenn Ihre Bestellung in den Versand gegeben wurde, werden Sie per E-Mail informiert. In der Mail finden Sie auch den Link für die Sendungsverfolgung. So können Sie jederzeit den Stand Ihrer Lieferung selbst überprüfen. Die Höhe der Lieferkosten hängt zum einen von Ihrer Bestellsumme ab, zum anderen davon, ob Sie Express- oder Standardversand wählen. Zudem gibt es je eine Preistabelle für Sommer- und für Winterlieferungen, da hohe Außentemperaturen den Einsatz einer speziellen Isolierverpackung nötig machen, die zusätzliche Kosten verursacht. Eine genaue Auflistung aller Lieferkosten in Tabellenform finden Sie auf der Shopseite im Hilfebereich.