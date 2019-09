Müller Gutscheine & Rabatte

Die Anfänge des Handelsunternehmens Müller liegen in dem Jahr 1953. Damals gründete Erwin Franz Müller die Firma zunächst als Friseur-Geschäft für Herren in der Wohnung seiner Eltern. Fünfzehn Jahre später im Jahr 1968 eröffnete dann die erste Filiale mit Drogerie in München. Der erste reine Drogeriemarkt wurde in Braunland nach dem entsprechenden Umbau der dortigen Filiale 1973 eröffnet. Danach wurde das Netz an Drogeriemärkten stetig ausgebaut. Heute bietet Müller in seinen Filialen und online ca. 188.000 Artikel aus Bereichen wie Drogerie, Parfümerie, Naturkosmetik, Spielwaren, Multi-Media, Schreibwaren, Haushalt, Handarbeit und Bio-Nahrung an.