Movie Park Germany Gutscheine & Rabatte

Vor dem Besuch des Parks können Sie sich über die Homepage genau darüber informieren, welche Attraktionen Sie besuchen wollen, welche Shows Sie vor Ort interessieren und in welchem Restaurant Sie gerne speisen wollen. Der Movie Park ist so groß, dass es kaum möglich scheint, alles an einem Tag zu schaffen. Daher haben Sie auch die Möglichkeit, vor Ort zu übernachten. Nutzen Sie dafür am besten das Sparangebot, in dem 2 Tage Eintritt, die Übernachtung und das Frühstück am Morgen enthalten sind. Mit etwas Glück finden Sie für die Hotelbuchung noch einen passenden Movie Park Gutschein.