Momox Gutscheine & Rabatte

Über Momox können Sie gebrauchte Bücher und Medienprodukte bequem verkaufen, statt sie in der Schublade verstauben zu lassen. Ihr Verkauf gelingt in wenigen Schritten. Dazu geben Sie die ISBN-Nummer oder den Barcode des Artikels ein. Ihnen wird im Anschluss das dazugehörige Buch angezeigt sowie der Ankaufspreis. Passt alles, dann legen Sie es in die virtuelle Verkaufsbox. Sie müssen einen Verkaufswert von 10,00 € erreichen, um bei Momox zu verkaufen. Sie erhalten eine Verkaufsübersicht, in der Sie auch Ihre Bonuscodes einlösen können. Während des Verkaufsvorgangs legen Sie sich ein Kundenkonto zu. Sie erhalten einen Lieferschein bzw. einen Verkaufsaufkleber, den Sie auf das Paket kleben. Ist das Paket bei Momox angekommen, dann erhalten Sie wenige Tage später eine Benachrichtigung über eine Auszahlung oder Sie entscheiden sich für einen Gutschein, den Sie bei medimops einlösen können. Das ist ein kooperierender Shop, über den Sie gebrauchte Bücher kaufen können.