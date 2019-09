Medpex Gutscheine & Rabatte

Spätestens am nächsten Werktag nach Bestellaufgabe geht Ihr Paket in den Versand. Die Lieferung Ihrer Bestellung übernimmt DHL. In der Regel halten Sie Ihre Bestellung so innerhalb von 2 Tagen in den Händen. Die Versandkosten belaufen sich auf 2,90 Euro. Ab einem Bestellwert von 20 Euro genießen Sie eine versandkostenfreie Lieferung. Generell keine Versandkosten fallen für Einkäufe an, die rezeptpflichtige Medikamente beinhalten. Sie können sich Ihre Bestellung auch an eine Packstation oder Post-Filiale liefern lassen. Nicht an Packstationen geliefert werden kühlpflichtige Medikamente. Dieser werden mit Trans-o-flex ThermoMed als spezialisierten Spediteur ausgeliefert.