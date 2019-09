MEDION Gutscheine & Rabatte

Vielleicht sind Sie einmal mit Ihrer Bestellung nicht rundum zufrieden oder haben einfach Ihre Meinung geändert. In diesem Fall können Sie von Ihrem 14-tägigen Rückgaberecht Gebrauch machen. Rücksendungen sind in jedem Fall kostenlos für Sie. Drucken Sie dafür den Rücksendebegleitschein aus, den Sie in Ihrer Versandbestätigung finden, die Sie per Mail erhalten. Trennen Sie das unten angefügte Rücksendeetikett ab und nennen Sie MEDION den Grund, warum Sie eine Retoure vornehmen möchten. Den ausgefüllten Rücksendebegleitschein legen Sie Ihrer Retoure bei. Das ausgeschnittene Rücksendeetikett wird auf das Paket geklebt. Der Rückversand kann dann über DHL erfolgen. Sollte es sich bei Ihrer Retoure um Speditionsware handeln, kontaktieren Sie zunächst den Kundenservice, damit dieser die kostenlose Abholung bei Ihnen in die Wege leiten kann.