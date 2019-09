Medimops Gutscheine & Rabatte

Die Versandkosten bei Medimops betragen günstige 1 Euro und schon ab einem Bestellwert von 10 Euro entfallen die Lieferkosten für Sie komplett. Grundsätzlich ist auch ein Versand an Packstationen möglich. Hiervon ausgenommen sind FSK-18-Lieferungen, die eine Altersprüfung erfordern. Ihre Bestellung verschickt Medimops spätestens am nächsten Werktag. Die Zustellung nimmt in der Regel 1 bis 4 Werktage in Anspruch.