Das Eingabefeld für Ihren Promocode finden Sie direkt im Warenkorb. Fügen Sie den Code hier ein, indem Sie ihn eintippen oder hinein kopieren und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „hinzufügen“. Das System aktiviert Ihren medikamente-per-klick.de Gutschein und verrechnet den Rabatt mit Ihrer Bestellsumme. Gehen Sie dann weiter „zur Kasse“ und wählen Sie im dritten Bestellschritt die gewünschte Zahlungsart aus. Bezahlen können Sie bei medikamente-per-klick.de per Lastschrift, Nachnahme, Rechnung, paydirekt, Kreditkarte und PayPal. Akzeptiert werden die Kreditkartentypen Visa, MasterCard und American Express. Die Zahlung per Rechnung ist bei Erstbestellern nur bis zu einem Bestellwert von 100 € möglich. Im Falle einer Zahlung per Nachnahme fällt eine Nachnahmegebühr in Höhe von 5,90 € an. Ab einem Bestellwert von 200 € stehen nur noch die Zahlungsoptionen Lastschrift und Nachnahme zur Verfügung.