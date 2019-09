Magix Gutscheine & Rabatte

Bis Ihre bei Magix bestellten Artikel bei Ihnen ankommen, dauert es in der Regel ein bis drei Werktage, sofern sich die Lieferanschrift in Deutschland befindet. Nach Österreich und in die Schweiz dauert es mit zwei bis vier Tagen im Schnitt einen Tag länger, bis Sie die Ware in den Händen halten.

Schneller geht es bei Produkten, die keinen physischen Versand erfordern. Bei vielen von Magix angebotenen Programmen haben Sie die Wahl zwischen einer Box-Version, die auf dem Postwege zu Ihnen kommt, und einer Download-Version. Entscheiden Sie sich für Letzteres, steht Ihnen die Software direkt nach dem Kauf zum Download bereit und Sie brauchen nicht erst den Paketboten abzuwarten.

Zudem fallen bei der Download-Variante keine Versandkosten an. Findet hingegen ein Versand statt, berechnet Ihnen Magix Versandgebühren in Höhe von 3,99 € innerhalb Deutschlands bzw. 4,99 € für Lieferungen nach Österreich und 10 CHF für den Versand in die Schweiz.