ltur Gutscheine & Rabatte

Bei ltur wird Ihnen ein sogenannter Rückrufservice geboten. Das bedeutet, Sie können sich vom Reiseanbieter kostenlos zurückrufen lassen. Alles, was Sie dafür tun müssen ist, auf der Homepage ein paar Fragen zu Ihrem Anliegen zu beantworten und dem Reiseportal eine Nachricht zukommen zu lassen. Das Support-Team wird sich dann so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Alternativ können auch Sie selbst das Ruder in die Hand nehmen. Unter der Rufnummer 0761 557557 (aus Deutschland – Nummern aus anderen Ländern abweichend) erreichen Sie den Kundenservice von Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 22 Uhr. Unter der E-Mail kundenservice@ltur.de können Sie auch schriftlich mit ltur Kontakt aufnehmen.