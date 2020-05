Eine Frage stellt sich jedem bewusst konsumierenden Verbraucher. Woher beziehe ich die nachhaltig erzeugte Energie? Wer nicht auf die großen Energieerzeuger bei der Energieversorgung setzen möchte, sondern eher einheimischen kleinen lokalen Betrieben sein Vertrauen schenkt, der ist auf dem Öko-EnergiemarktplatzLitionrichtig. Finden Sie auf der Energieplattform sauberen Strom von regionalen Anbietern aus ganz Deutschland unter einem Dach. Moderne Biogasanlagen in Schleswig finden Sie ebenso wie private Anbieter, die sauberen Öko-Strom ausFotovaltik-Anlagen herstellen. Bestellen Sie online über das Portal Solarstrom aus deutschen Modulen für private Haushalte oder schauen Sie sich nach energieeffizienten Gebäuden für Unternehmen um. Energie, die aus Biogasanlagen auf der Basis von nachhaltiger Milchwirtschaft erzeugt wird,können Sie neben Bioenergie aus biologisch abbaubaren Verpackungen ordern. Finden Sie in wenigen Schritten über den Öko-Marktplatz den passenden Bio-Energieerzeuger ganz in Ihrer Nähe. Geben Sie in die Suchmaschine nur Ihre Postleitzahl und den durchschnittlichen jährlichen Energieverbrauch Ihres Haushalts ein.