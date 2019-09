Limango Gutscheine & Rabatte

Wann Sie die bestellten Artikel in den Händen halten können, kommt nicht zuletzt darauf an, welche Artikel es sind. Bestellungen aus Verkaufsaktionen können einige Wochen brauchen, bis sie ankommen. Wenn Sie im Outlet oder auf dem Marktplatz eingekauft haben, dann vergehen in der Regel 3-4 Tage, bis die Waren an der Zieladresse angekommen sind. Zu jedem Artikel zeigt limango in den Produktdetails an, wann Sie mit der Lieferung rechnen können. So sehen Sie bereits im Vorfeld, auf welche Wartezeiten Sie sich einstellen müssen.