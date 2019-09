Lieferheld Gutscheine & Rabatte

Bevor Sie Ihre Bestellung abschließen können, suchen Sie Ihre gewünschte Bezahloption aus. Ihnen stehen beim größten Vermittler für Lieferservices verschiedene Zahlungsoptionen zur Verfügung, sofern Sie nicht beim Lieferanten an der Haustüre in bar bezahlen möchten. So können Sie entweder mit PayPal, PayPal Reference Payment, SOFORT Überweisung, Giropay, Online mit Bitcoin oder mit Ihrer Kreditkarte bezahlen. Bei einer Bezahlung per Kreditkarte sind die Karten von VISA, MasterCard und American Express mögliche Zahlungsmittel. Außerdem gibt es vereinzelte Lieferdienste, die Ihnen an der Haustüre auch eine Bezahlung per Kreditkarte oder EC-Karte ermöglichen. Beachten Sie dabei, dass manche Anbieter dafür Transaktionskosten verlangen. Diese werden Ihnen aber angezeigt, bevor Sie die Bestellung abschließen.