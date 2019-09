Lensbest Gutscheine & Rabatte

Ihre Bestellung wird taggleich versendet, vorausgesetzt Sie bestellen zwischen Montag und Freitag bis 15 Uhr. Kleinere Pakete werden so verpackt, dass sie in den Briefkasten passen. Dadurch sind Sie zeitlich nicht an die Lieferung gebunden. Müssen Sie eine größere Sendung persönlich entgegennehmen, so ermöglicht das Tracking Ihnen, den Sendungsstatus im Blick zu behalten. Ab einem Gesamtbetrag von 49 € wird Ihnen Ihre Lieferung kostenfrei zugestellt. Unterschreitet Ihre Ware diesen Wert, so wird meist eine Pauschale von 4,99 € fällig.